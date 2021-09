Paratici prova il colpo a zero: Juventus bruciata sul tempo

Fabio Paratici prova a scavalcare la Juventus nella corsa al difensore che potrebbe diventare un’occasione a parametro zero

Uno dei giocatori fondamentali della rinascita del Chelsea sotto la guida di Thomas Tuchel è senza dubbio Antonio Rudiger. Il difensore ex Roma ha alzato notevolmente il suo livello, diventando uno dei migliori nel suo ruolo e contribuendo in maniera decisiva alla conquista della Champions League. Il difensore tedesco, però, ha un contratto con i Blues fino a giugno 2022 e l’accordo tra le parti per il rinnovo non è stato ancora trovato, in quanto il giocatore vorrebbe un aumento dell’ingaggio. Il Chelsea proverà a convincere l’entourage del giocatore, ma qualora non si arrivasse ad un accordo tra le parti, il club londinese opterebbe per la cessione a gennaio, per evitare di perderlo a parametro zero la prossima estate, come confermato dal portale inglese ‘express.co.uk’.

Paratici beffa la Juventus per Rudiger

Tra le principali pretendenti a Rudiger c’è il Tottenham che già in passato, durante la gestione di Josè Mourinho, si era avvicinato al difensore tedesco. Gli Spurs hanno virato poi su Cristian Romero che ha dimostrato grandi cose all’Atalanta e anche per età rappresenta un profilo più giovane. Il d.s.Fabio Paratici, però, continua a monitorare la situazione di Rudiger e potrebbe anticipare anche la Juventus, altra candidata concreta all’ex Roma.

I bianconeri cercano un difensore per ringiovanire il reparto e da affiancare a De Ligt. Rudiger conosce bene la Serie A visti i suoi due anni a Roma e potrebbe rappresentare un’occasione unica a gennaio per la ‘Vecchia Signora’ ma Paratici vuole intralciare i piani della sua ex squadra, ma tutto dipenderà dalla volontà del giocatore di accettare il rinnovo con il Chelsea.