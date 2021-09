Inter e Atalanta sull’erede di Perisic e Gosens: sfida per il gioiello

In Serie A un giovane talento sta sorprendendo tutti: Inter e Atalanta si sfida per l’erede di Perisic e Gosens

Una sfida tutta nerazzurra potrebbe accendersi nelle prossime sessioni di calciomercato. Sia Inter che Atalanta hanno iniziato il loro cammino in Champions League questa settimana, con la squadra di Inzaghi beffata nei minuti finali dal Real Madrid, e quella di Gasperini che ha strappato un prezioso 2-2 in casa del Villareal. L’estate prossima però entrambe le squadre potrebbero perdere membri importanti sulle fasce.

Leggi anche >>> Maxi spesa per Conte al PSG: 155 milioni dalla Serie A

L’Inter infatti potrebbe perdere Ivan Perisic, che a giugno 2022 vedrà scadere il proprio contratto e per ora non si è parlato di rinnovo. Mentre l’Atalanta potrebbe cedere Robin Gosens davanti a un’offerta allettante, visto il contratto con durata fino al 2023. Per trovare il loro erede entrambe le squadre avrebbero messo gli occhi su un talento in Serie A.

Cambiaso strega Inter e Atalanta: possibile erede di Perisic o Gosens

Primo anno in Serie A e subito ha stregato tutti Andrea Cambiaso. Il giovane terzino sinistro del Genoa, classe 2000, in tre presenze con la maglia rossoblu in questa stagione ha collezionato un gol e due assist, sorprendendo tutti. Così sulle sue tracce nelle prossime sessioni di calciomercato potrebbero iniziare a farsi avanti le big italiane.

Leggi anche >>> Brilla in Champions League: un nuovo gioiello può approdare in Serie A

Infatti a pensare a Cambiaso potrebbe essere l’Inter, che a giugno prossimo potrebbe perdere a zero Ivan Perisic, ma anche l’Atalanta. La squadra di Gasperini infatti qualora dovesse vedere andar via Robin Gosens, potrebbe puntare sul classe 2000 come erede del tedesco sulla fascia. Dunque si potrebbe aprire un duello tutto nerazzurro per Cambiaso.