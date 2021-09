Rinforzo in difesa dal Milan: l’Inter si unisce alla corsa e sfida la Juventus

L’Inter cerca rinforzi in difesa e mette nel mirino un giocatore del Milan: i nerazzurri sfidano l’interesse della Juventus

Il calciomercato non conosce pause e già adesso si inizia a pensare ai possibili colpi da mettere a segno nella prossima sessione estiva. Uno degli obiettivi dell’Inter per la prossima estate potrebbe essere quello di rinforzare la retroguardia, così da rendere anche la panchina più lunga e soprattutto competitiva all’occorrenza.

Così i nerazzurri sembrerebbero mettere gli occhi su un difensore del Milan che a giugno prossimo potrebbe liberarsi a parametro zero dai rossoneri. Per arrivare al centrale però bisognerà superare la concorrenza della Juventus, che lo segue da diverso tempo.

Romagnoli occasione a zero: sfida tra Inter e Juventus

A giugno prossimo partiranno nuove occasioni a parametro zero per i club. Una di queste potrebbe essere il difensore del Milan, Alessio Romagnoli, che vedrà scadere il proprio contratto con i rossoneri e fino ad ora non si sarebbe parlato di rinnovo. Sulle sue tracce del centrale classe 1995 c’è da tempo la Juventus, ma sembrerebbe non essere l’unica.

Infatti a pensare al difensore milanista potrebbe essere anche l’Inter, che vorrebbe rinforzare ulteriormente la retroguardia. Inoltre Romagnoli piacerebbe a Beppe Marotta sin dai tempi della Juventus, dunque la sfida per giugno potrebbe essere proprio con i bianconeri.