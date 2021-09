Assalto a De Ligt: doppia contropartita del Chelsea

Tra le pretendenti a De Ligt c’è anche il Chelsea che potrebbe offrire due giocatori di grande valore

La Juventus si tiene stretto Matthijs De Ligt che continua a confermare di essere il perno della difesa e il difensore del futuro, ma le sirene dall’estero sono sempre concrete. Anche il procuratore dell’olandese, Mino Raiola, non ha escluso la possibilità che l’ex Ajax possa lasciare Torino. De Ligt ha un contratto con i bianconeri fino a giugno 2024 e ha una valutazione di circa 70 milioni di euro. Lo scenario del mercato potrebbe portare l’olandese in Inghilterra sull’asse Juventus-Chelsea. I campioni d’Europa in carica sono tra le prime pretendenti a De Ligt ma offrirebbero ai bianconeri due contropartite tecniche di assoluto valore.

Il Chelsea offre Rudiger e Werner per De Ligt

Il Chelsea potrebbe sacrificare il difensore classe ’93 Antonio Rudiger che non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza a giugno 2022. Attualmente la situazione è in bilico e per i Blues la soluzione migliore potrebbe essere quella di vendere a gennaio l’ex Roma, valutato circa 30 milioni di euro.

Non solo Rudiger: per colmare la valutazione molto alta di De Ligt, il Chelsea potrebbe mettere sul piatto anche il cartellino di un altro tedesco. Si tratta di Timo Werner, attaccante classe ’96 che ha una valutazione di circa 40 milioni. Un’idea che potrebbe diventare concreta nei prossimi mesi fino a realizzarsi a gennaio.