Cambia la difesa della Juventus: colpo a zero dal top club

La Juventus pensa a dei cambi in difesa e c’è subito un’occasione a parametro zero dal top club: rinnovo più lontano

La Juventus lavora per provare a raddrizzare la propria annata dopo un avvio difficile in Serie A, nella quale ha conquistato appena un punto nelle prime tre giornate. I bianconeri però hanno tutto il tempo per non ripetere i risultati della stagione scorsa ma devono comunque rialzarsi al più presto, già dalla sfida di domani contro il Milan.

La Juventus intanto pensa anche alle mosse da effettuare in futuro e potrebbe esserci anche una sorta di rivoluzione in difesa, visto che c’è bisogno di ringiovanire il reparto e non sono esclusi nuovi colpi nei prossimi mesi. C’è anche in bilico il futuro di Matthijs De Ligt come dichiarato dal procuratore Raiola.

Calciomercato Juventus, occasione Sule dal Bayern Monaco

Potrebbe dunque farsi sempre più concreta la ricerca di un difensore centrale da parte della Juventus e ci sarebbe già un’occasione importante da una big. Il Bayern Monaco, infatti, avrebbe interrotto i colloqui con Niklas Sule che ha un contratto in scadenza nell’estate del 2022. Il tedesco quindi potrebbe anche partire a parametro zero e la Juventus può approfittare di questa situazione per ingaggiare un giocatore affidabile pagando soltanto l’ingaggio.

Sule è un elemento importante per i ‘Bavaresi’ e ha già collezionato 4 presenze in questa nuova Bundesliga, ma senza accordo per il rinnovo il rapporto non può continuare.