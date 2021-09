Guardiola stregato da Osimhen: pronta un’offerta che gela la Juventus

La doppietta siglata da Osimhen contro il Leicester ha contribuito ad aumentare l’interesse su di lui delle big europee. Il City fa sul serio

Victor Osimhen, dopo aver fatto soltanto intravedere le sue potenzialità la scorsa stagione, sembra pronto per fare il salto di qualità definitivo per diventare una stella. La doppietta realizzata in Europa League contro il Leicester ha dimostrato che il 22enne è pronto anche per i palcoscenici più importanti e per le gare di spessore internazionale. Gli estimatori del nigeriano aumentano sempre di più e ora anche Pep Guardiola ha inserito il suo nome nel taccuino per rinforzare l’attacco del Manchester City.

Il City vuole Osimhen e mette sul piatto Gabriel Jesus

L’allenatore catalano, infatti, da tempo è alla ricerca di un centravanti di grande spessore e, se l’assalto a Harry Kane si rivelasse ancora una volta troppo complicato, sarebbe pronto a virare su Osimhen. Il Napoli, però, valuta il suo gioiello 100 milioni di euro e il presidente De Laurentiis non è disposto a fare sconti.

Il Manchester City, per abbassare il costo dell’operazione, sarebbe disposto a mettere sul piatto il cartellino di Gabriel Jesus, valutato 60 milioni di euro, come parziale contropartita. Una mossa di calciomercato che taglierebbe fuori la Juventus dalla corsa al brasiliano, che anche in estate aveva provato a sondare il terreno per rinforzare il reparto offensivo da mettere a disposizione di Massimiliano Allegri.