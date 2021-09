Juventus-Milan, brutte notizie per Pioli | Tripla tegola pesante

Il big match di domenica tra Juventus e Milan verrà affrontato dalla squadra di Stefano Pioli con diverse assenze: tripla tegola

Un big match dal sapore di riscatto sia per Juventus che Milan quello che andrà in scena domenica sera. I bianconeri sono alla ricerca della prima vittoria in campionato, mentre i rossoneri vogliono subito rialzarsi dopo la sconfitta in Champions League contro il Liverpool. Come sempre Stefano Pioli oggi si è presentato in conferenza stampa per parlare alla vigilia del big match, ma ha comunicato anche brutte notizie dall’infermeria.

Juventus-Milan, Pioli perde tre uomini: out anche Calabria

Il Milan perde pezzi in vista della partita di domani contro la Juventus all’Allianz Stadium. Infatti oggi in conferenza stampa Stefano Pioli ha confermato: “Ibrahimovic non è migliorato, e quindi non ci sarà domani. Lui vorrebbe essere come Superman, ma non lo è. Sarà assente anche Giroud per una lombalgia. Ci concentriamo sulle risorse che abbiamo”.

Leggi anche >>> Nome nuovo per il centrocampo del Milan: lo manda Mourinho a gennaio

Inoltre, secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, anche Davide Calabria non sarà del match domani. Il terzino destro ha accusato un problema muscolare e dunque non ci sarà a Torino. Assenze pesanti per Stefano Pioli che comunque vorrà vincere il big match.