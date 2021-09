La Juventus vuole il suo ritorno: carta Rabiot per lo scambio

La Juventus starebbe valutando il ritorno di Kingsley Coman e per farlo metterebbe sul piatto il cartellino di Rabiot

La Juventus ha ceduto Cristiano Ronaldo e ha deciso di puntare su un giovane profilo come Moise Kean, che era andato via qualche anno fa per approdare all’Everton. Nelle prime giornate di campionato, si sono palesati alcuni problemi in attacco. La squadra di Allegri ha avuto difficoltà nel segnare e nelle prossime sessioni di calciomercato potrebbe ritornare su un giocatore che -come Kean- ha già vestito la maglia della Juve. Si tratta di Kingsley Coman, autore del gol vittoria della finale di Champions League nel 2019/20 con la maglia del Bayern Monaco.

Juventus, scambio Rabiot-Coman

Kingsley Coman ha subito un’operazione per un piccolo problema al cuore, e tornerà a svolgere l’attività sportiva tra poco tempo. Il suo valore si aggira intorno ai 65-70 milioni di euro. Ben diverso dai circa 26 milioni per il quale la Juventus lo aveva ceduto anni fa. E per abbassare le pretese dei bavaresi, il club bianconero utilizzerebbe la ‘carta’ Adrien Rabiot. Il centrocampista francese non ha mai lasciato il segno nella sua esperienza a Torino e potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio.