Clamoroso Manchester United: sette cessioni per Ronaldo

Il Manchester United pensa ad una clamorosa rivoluzione per fronteggiare economicamente l’arrivo di Ronaldo: pronte 7 cessioni

Il Manchester United si è reso protagonista di un calciomercato a dir poco scoppiettante quest’estate. Ciliegina sulla torta, il romantico ritorno di Cristiano Ronaldo all’Old Trafford dalla Juventus. Un colpo che ha fatto tanto rumore e che porta ai ‘Red Devils’ numerosi gol. CR7, infatti, è già andato a segno in questo inizio di stagione, sia in Premier che in Champions League. Il club inglese, però, deve fare i conti con le problematiche che comporta un’operazione del genere. Il campione di Madeira ha firmato un contratto fino al 2024 e guadagnerà ben 25 milioni di euro netti a stagione, cifre elevate per tutti in tempi di pandemia.

Stando a quanto riferisce il ‘Sun’, infatti, lo United starebbe pianificando una clamorosa rivoluzione per fronteggiate le spese. Avrebbe in mente di realizzare ben 7 cessioni rilevanti a partire da gennaio. Tra i sacrificabili troviamo van de Beek, Lingard, Jones, Bailly e Martial. Quasi tutti questi nomi sono stati accostati alla Serie A nel recente passato.