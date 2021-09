Inter, Antonello risponde a Commisso: “Noi in regola, guardi in casa sua”

L’amministratore delegato dell’Inter, Antonello, traccia un primo bilancio sulla gestione Inzaghi e risponde a Commisso

L’Inter è partita con il piede giusto in questo inizio di stagione. Mister Simone Inzaghi ha già trasmesso le sue idee di calcio alla squadra, imbattuta in Serie A dopo quattro giornate (tre vittorie, un pareggio). L’unica delusione è arrivata in Champions, ma i nerazzurri hanno dimostrato di aver reagito ed ora si proiettano alle prossime sfide. La stagione è ancora lunga e non è tempo di bilanci. Un parere fatto proprio anche da Alessandro Antonello, amministratore delegato del club.

Il dirigente ha presenziato al ‘Premio Giacinto Facchetti’ e a margine dell’evento si è concesso ai cronisti presenti: “I risultati ci stanno dando ragione, ma dobbiamo dare tempo al mister. Inzaghi ha dimostrato di essersi integrato bene, ma la stagione è lunga. Il lavoro di Marotta e Ausilio ha portato agli assetti attuali“. Poi aggiunge: “Abbiamo giocatori di carattere, sono tutti partiti bene e con la testa giusta“.

Inter, Antonello risponde a Commisso

Antonello torna poi sulla polemica accesa nei giorni scorsi dal patron della Fiorentina, Rocco Commisso. Il presidente viola ha lanciato forti accuse sul mancato rispetto dell’indice di liquidità da parte dell’Inter. L’ad nerazzurro ha replicato: “Penso che ognuno dovrebbe cercare prima di capire in casa propria come gestire il club. Noi abbiamo sempre rispettato e rispetteremo sempre le regole“.

L’ultima battuta è dedicata al nuovo stadio dell’Inter e al ritorno dei tifosi sugli spalti: “Chiedo alle autorità di far tornare le capienze degli impianti al 100%, ne abbiamo bisogno“. Poi sulla ristrutturazione di San Siro aggiunge: “Aspettiamo l’esito delle elezioni per avere novità, permane un senso di ottimismo“.