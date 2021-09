Delude ancora Allegri, il loro rapporto non decolla: scambio in Serie A

Ancora un pari deludente per la Juventus che non riesce più a vincere in Serie A: delude Allegri, ora può partire. Suggestione scambio

La Juventus ha collezionato soltanto un punto nel match casalingo contro il Milan. Dopo un buon primo tempo, i bianconeri non sono riusciti a portare a casa l’intera posta in palio. Non è arrivata la vittoria per la compagine guidata da Allegri dopo il successo in Champions League. Nella ripresa lo stesso allenatore livornese ha cambiato il tridente d’attacco inserendo anche il giovane talentuoso svedese Kulusevski, che ha deluso ancora le aspettative.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, un difensore italiano per sostituire de Ligt | Ipotesi scambio

Calciomercato Juventus, Kulusevski verso l’addio

Dejan Kulusevski è stato vicinissimo alla cessione già negli ultimi giorni di calciomercato, ma poi l’addio a sorpresa di Cristiano Ronaldo ha stoppato tutto. L’ex Atalanta non riesce più ad incidere come un tempo e così potrebbe arrivare l’addio ai bianconeri.

LEGGI ANCHE>>> Juventus, un gioiellino dalla Premier: 65 milioni e scambio a centrocampo

La suggestione potrebbe arrivare da Milano proprio con i rossoneri, che potrebbero mettere sul piatto il centrocampista Bennacer, che è entrato soltanto nella ripresa all’Allianz Stadium nel big-match di campionato. Al momento si tratterebbe soltanto di un’idea con i prossimi mesi decisivi per capire il rendimento nelle rispettive compagini. Finora per lui, tra campionato e Champions, sono arrivati soltanto 162 minuti complessivamente.

La Juventus vuole tornare ad essere protagonista anche in Serie A dopo l’entusiasmante vittoria in campo europeo. Allegri dovrà trovare in poco tempo la quadratura del cerchio per riuscire a collezionare punti importanti in campionato.