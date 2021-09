Calciomercato Milan, doppio colpo in Serie A per Pioli!

Il Milan di Stefano Pioli è a caccia di rinforzi nelle prossime finestre di calciomercato: attenzione ai nomi di Davide Frattesi e Gianluca Scamacca, talenti del Sassuolo di Alessio Dionisi

Nonostante le molte defezioni, il Milan di Stefano Pioli, nella sfida di ieri sera contro la Juventus di Massimiliano Allegri, è riuscito a strappare un pareggio e tornare dall’Allianz Stadium con un punto in più in classifica che lascia i rossoneri in testa insieme ai cugini dell’Inter di Simone Inzaghi. Come dicevamo, erano molte le assenze in casa Milan: da Zlatan Ibrahimovic, ai box per un piccolo problema al tendine d’Achille, fino ad arrivare al nuovo acquisto Olivier Giroud, reduce dall’infezione da Covid-19 e con un guaio alla schiena. Nonostante quindi l’arrivo del giocatore francese, anche ieri sera il Milan ha sofferto l’emergenza nel reparto offensivo.

In quest’ottica, i rossoneri dovrebbero e vorrebbero intervenire nelle prossime finestre di calciomercato per regalare a Stefano Pioli almeno un rinforzo per l’attacco, ed attenzione al ritorno di moda del nome di Gianluca Scamacca, ma occhio anche all’altra giovane rivelazione del Sassuolo di Alessio Dionisi, Davide Frattesi, al suo primo anno nel campionato italiano di Serie A.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, un difensore italiano per sostituire de Ligt | Ipotesi scambio

LEGGI ANCHE>>> Juventus, un gioiellino dalla Premier: 65 milioni e scambio a centrocampo

Calciomercato Milan, doppio obiettivo dal Sassuolo | I dettagli

Non solo un attaccante quindi per il Milan di Stefano Pioli che potrebbe mettere gli occhi anche su Davide Frattesi. L’ex giocatore dell’Empoli, cresciuto proprio sotto l’ala protettrice di Alessio Dionisi, ha una valutazione in sede di calciomercato di circa 10 milioni di euro, di poco inferiore a quello che è il valore di Gianluca Scamacca, sui 15 milioni di euro.

In questa stagione, dopo la partenza di Ciccio Caputo, Scamacca si gioca una maglia da titolare con Giacomo Raspadori nel Sassuolo, chissà se nella prossima, con un buon rendimento in quest’annata, l’ex giocatore del PSV sarà chiamato a giocarsi una casacca con Olivier Giroud.