Il Napoli apre alla cessione di Osimhen: le big europee lo seguono

Il Napoli apre alla cessione di Osimhen che è finito nel mirino di diversi top club

Il Napoli è pronto a scendere in campo questa sera a Udine per chiudere il turno infrasettimanale di Serie A, avendo la possibilità di prendersi la vetta della classifica a punteggio pieno in caso di vittoria. Intanto, però, dalla Spagna circolano voci sul futuro di Victor Osimhen. Il giocatore nigeriano ha vissuto di fasi altalenanti il suo percorso al Napoli, complici anche gli infortuni. L’ultima uscita in Europa League ha portato risposte importanti: doppietta contro il Leicester che ha acceso l’interesse di diversi club europei. Secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘todofichajes.com’. Osimhen è finito nel mirino di Manchester City, Manchester United, Tottenham e Psg.

Osimhen nel mirino delle big: per il Napoli è cedibile

Il Napoli non considera il nigeriano incedibile e aprirebbe alla cessione ma dopo averlo pagato circa 70 milioni di euro dal Lille, non intende rivenderlo ad un prezzo inferiore. De Laurentiis non esclude la possibilità di sacrificare Osimhen a fine stagione, qualora arrivasse un’offerta adeguata alle richieste del club azzurro.