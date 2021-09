L’Inter prepara la proposta di rinnovo: contratto fino al 2026

L’Inter prepara la proposta di rinnovo per Nicolò Barella con un contratto fino al 2026

Uno dei punti fermi dell’Inter è senza dubbio Nicolò Barella. Il centrocampista sardo, dopo essere stato perno degli schemi tattici di Antonio Conte e protagonista assoluto dello scudetto, ha conquistato anche Simone Inzaghi in pochi mesi. La società nerazzurra vuole rendere Barella uno dei perni del club, non solo del presente ma soprattutto del futuro. Il salto di qualità che ha fatto in due anni è stato enorme: dalla finale di Europa League persa al primo anno in nerazzurro, alla vittoria, l’anno seguente, prima dello scudetto e poi dell’Europeo con la Nazionale di Roberto Mancini. Adesso l’Inter, come riportato dal sito spagnolo ‘todofichajes.com’ deve guardarsi le spalle dall’assalto dei top club e prepara una proposta importante per il rinnovo dell’ex Cagliari.

L’Inter prepara la proposta di rinnovo per Barella

Sono molte le squadre italiane ma sopratutto europee rimaste ammaliate dal talento e la bravura di Nicolò Barella ma l’Inter vuole tenerselo stretto ed è pronta ad offrire al campione d’Europa un contratto fino al 2026 con un aumento di stipendio per un ingaggio da circa 4,5 milioni di euro più bonus.