Pirlo può tornare subito: la prima richiesta è un bianconero!

Pirlo è accostato alla panchina del Barcellona in caso di esonero di Koeman: la prima richiesta sul calciomercato potrebbe essere un bianconero

Situazione sempre più incandescente a Barcellona sotto la gestione Laporta e Koeman. Al clamoroso addio di Messi a parametro zero e alla situazione economica del club si stanno aggiungendo i risultati della squadra blaugrana. Depay e compagni sono già indietro in Liga, dove ieri hanno pareggiato allo scadere contro il Granada al Camp Nou, e hanno incassato un 3-0 casalingo contro il Bayern Monaco che ha messo subito in salita anche la strada in Champions League. Inoltre, il rapporto tra Koeman e Laporta è sempre più complicato, al punto che si parla già di possibile esonero per il tecnico olandese. Nelle ultime ore tra i nomi circolati per la sua successione c’è anche quello di Andrea Pirlo: come riportato da ‘El Chiringuito TV’, l’ex Juventus sarebbe tra i preferiti del presidente blaugrana. Ecco la possibile richiesta di Pirlo in caso di arrivo sulla panchina del Barcellona. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Pirlo accostato al Barcellona: la prima richiesta è McKennie

Se Pirlo dovesse essere scelto da Laporta in caso di esonero di Koeman, la prima richiesta sul calciomercato potrebbe essere Weston McKennie. Il centrocampista americano ha vissuto una buona prima stagione alla Juventus sotto la gestione di Pirlo, concludendo l’annata con 6 gol e 3 assist. Il ritorno di Allegri ha invece cambiato le gerarchie: McKennie non è più titolare ed è considerato cedibile dalla società bianconera. Il club catalano potrebbe così approfittarne in caso di arrivo di Pirlo. Si attendono ora ulteriori aggiornamenti sulla panchina del Barça. Il tecnico potrebbe subito pescare in casa Juventus.