Juventus, nuovo bomber a gennaio: affare ‘Galactico’

La Juventus punta un nuovo attaccante per gennaio: conferme dalla Spagna

La Juventus è partita nel peggiore dei modi in campionato e oltre a subire troppi gol sta facendo molta fatica anche a realizzarli. Solo Alvaro Morata sembra dare garanzie a livello realizzativo, mentre scarseggia il contributo di Dybala, Kulusevski, Chiesa e Kean. Ecco perché la società bianconera sta cercando un attaccante per rinforzare ulteriormente il reparto. Tra le possibilità concrete per le possibilità economiche del club prende quota il nome di Luka Jovic. L’attaccante serbo è stato a lungo anche nel mirino del Milan e in estate sembrava molto vicino a lasciare il Real Madrid ma alla fine è rimasto, così come Isco e Asensio (considerati cedibili per il club e per Ancelotti). Nonostante il suo contratto in scadenza nel 2025, potrebbe lasciare i blancos già a gennaio e la Juventus sembra essere una pretendente concreta, come riportato da ‘defensacentral.com’.

La Juventus pensa a Jovic per gennaio: la richiesta di Florentino Perez

L’idea della Juventus sarebbe quella di ottenere Jovic con la formula del prestito di 6 mesi con opzione di riscatto per la stagione successiva. Florentino Perez, però, pretende l’opzione obbligatoria di riscatto a 30 milioni di euro. La Juventus valuta la fattibilità dell’operazione ma Jovic è un obiettivo concreto.