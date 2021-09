Antonio Conte potrebbe tornare protagonista in panchina dopo l’addio all’Inter: suggestione per una big d’Europa, la scelta a sorpresa

Antonio Conte ha intrapreso una nuova strada dopo l’addio all’Inter. In queste settimane l’ex allenatore nerazzurro è diventato l’opinionista di Sky Sport per commentare le sfide in Champions League. Il suo nome, però, è sempre circolato venendo accostato anche a prestigiose panchine, come quella dell’Arsenal dopo un inizio non troppo esaltante di Arteta alla guida dei “Gunners”.

LEGGI ANCHE >>> Allegri fa all-in | La Juventus rischia di perdere un patrimonio

Calciomercato, l’idea Conte per il post Koeman

Proprio nelle ultime ore il profilo dell’allenatore leccese è circolato in casa Barcellona in caso di esonero da parte del tecnico olandese Koeman, che non è andato oltre l’1-1 contro il Granada nell’ultima sfida di campionato. E così il noto giornalista spagnolo, Josep Pedrerol, durante il programma “ElChiringuito” ha svelato il suo punto di vista per commentare le ultime vicende in casa blaugrana: “Io non manderei via Koeman, ma se dovessi farlo vorrei vedere Conte come allenatore del Barcellona”.

LEGGI ANCHE >>> Ecco perché Allegri non sarà esonerato dalla Juventus

Lo stesso allenatore italiano è sempre stato l’amante delle sfide impossibili arrivando dopo delusioni cocenti. Così è riuscito sempre a risollevare il morale delle squadre che ha allenato guidandole ai piani alti della classifica. Lo stesso Conte è stato protagonista anche in Premier League alla guida del Chelsea dimostrando tutte le sue doti da condottiero assoluto. Al momento la sua richiesta sarebbe quella di 30 milioni in tre anni, ma lo stesso tecnico italiano preferirebbe l’anno sabbatico continuando a divertirsi come opinionista di Sky Sport.