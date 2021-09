Juventus scatenata a gennaio: scambio immediato, che colpo dallo United

La Juventus vuole provare a rinforzare l’attacco e cerca lo scambio con il top club: arriva la controproposta

La Juventus ha iniziato male la nuova stagione e ha deluso nelle prime quattro giornate di Serie A ma non vuole mollare la presa e cercherà di rialzarsi già a partire da oggi, nella gara contro lo Spezia, per provare a non perdere più punti dalle squadre che la precedono in classifica.

I bianconeri intanto non sembrano essere totalmente soddisfatti della rosa a disposizione e per questo studiano delle mosse da attuare nei prossimi mesi. Nel mirino della società sembra esserci sempre Anthony Martial, visto che può lasciare il Manchester United a causa della troppa concorrenza in attacco.

Calciomercato Juventus, scambio Martial-McKennie: arriva la risposta del Manchester United

La Juventus dunque è pronta a fare un tentativo per l’attaccante francese a gennaio per rinforzare il reparto avanzato ma la trattativa non sembra essere semplice. La ‘Vecchia Signora’ sarebbe disposta a mettere sul piatto Weston McKennie per cercare uno scambio secco, ma il Manchester United non sembra essere d’accordo. I ‘Red Devils’ vorrebbero solamente soldi e chiedono una cifra che si aggira intorno ai 40 milioni di euro.

Martial ha disputato quattro presenze in questo avvio di Premier League ma nel complesso ha totalizzato poco più di 100 minuti. Nella scorsa gara contro il West Ham non è sceso in campo ed è rimasto in panchina per l’intera durata del match.