Emergenza in attacco: Milan, super occasione a gennaio!

Milan in ansia per le condizioni di Ibrahimovic e Giroud: Maldini e Massara potrebbero correre ai ripari già a gennaio. Occasione dal Real Madrid: tutti i dettagli

Continua l'emergenza in attacco del Milan anche nel turno infrasettimanale di Serie A contro il neopromosso Venezia. Questa sera Pioli dovrà ancora fare a meno dei due attaccanti e leader Ibrahimovic e Giroud. Entrambi sono alle prese con problemi fisici e i tempi di recupero non sono ben definiti. Lo staff tecnico non vuole rischiare nulla e procede con cautela, anche alla luce dell'età dei due centravanti. Carte d'identità e costanti infortuni e ricadute che iniziano a preoccupare il Milan. Pioli sta adattando Rebic da prima punta, mentre Pellegri è ancora un oggetto misterioso. La società rossonera potrebbe così tornare sul mercato già a gennaio alla ricerca di un nuovo attaccante. Ecco la possibile occasione in casa Real Madrid: tutti i dettagli.

Calciomercato Milan, occasione Jovic a gennaio: ipotesi prestito

Non è dunque escluso che il Milan possa tornare su un attaccante già nel prossimo calciomercato invernale. Una possibile occasione potrebbe presentarsi dal Real Madrid di Carlo Ancelotti. Anche con l'ex tecnico rossonero, infatti, Jovic è ai margini e ha finora avuto solo scampoli di partite. Il serbo, già accostato al Milan, ha collezionato solo 21 minuti da subentrato nelle prime sei partite stagionali. Le prospettive sono quelle di un'altra stagione ai margini del Real Madrid.

Maldini e Massara potrebbero così fare un nuovo tentativo a gennaio per il prestito secco del classe 1997, pagando solo i sei mesi di stipendio. Una ghiotta occasione per il Milan di rinforzare il reparto avanzato a costo di fatto gratuito, e per il giocatore di rilanciarsi ad alti livelli. Staremo a vedere.