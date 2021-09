Duello in Serie A per il big: Mourinho sfida il Milan

Mourinho sfida il Milan per il big spagnolo: duello di mercato tra rossoneri e Roma

In casa Real Madrid sono tanti i giocatori finiti ai margini del progetto, alcuni di loro di livello assoluto e richiesti da diversi club, in particolare in Italia. Uno di questi è Marco Asensio, considerato un profilo secondario negli schemi di Ancelotti e per questo cedibile per il club spagnolo. Il trequartista classe ’96 ha rifiutato diverse offerte in estate, sperando di poter ritagliarsi il giusto spazio con l’avvio della nuova stagione ma fino a questo momento ha giocato pochissimi sprazzi di partite e mai da titolare. Il tecnico ex Milan predilige Vinicius, Lucas Vasquez e Rodrigo e aspetta il ritorno di Hazard. Per Asensio lo spazio è sempre meno e a gennaio potrebbe concretizzarsi il suo trasferimento.

LEGGI ANCHE>>>Juventus, assalto clamoroso a Chiesa: cash e super scambio

LEGGI ANCHE>>>Conte torna: servono 30 milioni, ma arriva la scelta a sorpresa

Asensio può partire a gennaio: duello tra Milan e Roma

Tra i club maggiormente interessati allo spagnolo spicca il Milan, come riportato da ‘todofichajes.com’, che lo segue già da molto tempo ma è sempre stata frenata dall’ingaggio elevato del giocatore. Dalla Spagna, però, arrivano conferme su un inserimento della Roma, su spinta di José Mourinho. Anche in Premier League non mancano le pretendenti, una su tutte il Tottenham.

LEGGI ANCHE>>>Colpo Milan a gennaio: il consiglio arriva dall’ex difensore

Il Real Madrid non intende lasciare andare Asensio per meno di 50 milioni di euro, visto il suo contratto, in scadenza a giugno 2023, che permette a Florentino Perez di pretendere una cifra alta. Possibilità concreta a gennaio per le italiane.