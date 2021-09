Malore Eriksen, parole da brividi di Kjaer: “Ora è parte di noi”

Il malore accusato da Christian Eriksen, anche dopo diverse settimane, impressiona il mondo del calcio. Simon Kjaer torna a parlarne pubblicamente

Christian Eriksen è un calciatore meraviglioso e un uomo simbolo di un popolo intero, quello danese. L’arresto cardiocircolatorio durante la partita tra Danimarca e Finlandia a Euro 2020 ha impressionato il mondo intero, figuriamoci i compagni in campo. Proprio loro, eccezionali e protagonisti proprio in quell’occasione, con l’aiuto tempestivo e provvidenziale dato al trequartista dell’Inter. Oggi, a distanza ormai di mesi, Simon Kjaer, vero e proprio eroe in quell’occasione, si è nuovamente espresso sulla vicenda.

Il malore di Eriksen e le parole di Kjaer: racconto da brividi

Kjaer torna a esprimersi su quanto successo ai microfoni di ‘Sport Bild’: C’è un giorno, forse due, in cui non ci penso. Poi non più. È diventato parte di noi. Quando c’è stata la partita contro la Scozia per le qualificazioni ai Mondiali, siamo entrati normalmente in campo, ma poi sono riaffiorati brutti ricordi. Tutto mi ha scioccato un po’ personalmente, dal riscaldamento all’inno. Ma quando abbiamo iniziato a giocare, è stato come contro Belgio e Russia a Euro 2020″.