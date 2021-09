Ancora un flop per la Juventus: soldi e scambio a centrocampo

Contro lo Spezia ancora una prestazione da dimenticare per la Juventus ed in particolare per Rodrigo Bentancur. L’uruguaiano rischia la bocciatura: ipotesi di scambio

Vince ma non convince la Juventus di Massimiliano Allegri che di misura ed in rimonta supera lo Spezia di Thiago Motta nella quinta giornata di Serie A. Prima vittoria in questo campionato per i bianconeri che faticano a costruire un gioco fluido, soffrendo anche le iniziative in ripartenza di Gyasi e compagni che vanno in vantaggio sul 2-1 momentaneo ad inizio ripresa, prima della rimonta targata Chiesa-de Ligt. Nel mezzo tanti errori di natura tecnica e per mancanza di concentrazione. Queste le critiche principali mosse a Rodrigo Bentancur, sostituito già all’intervallo con Manuel Locatelli. Il centrocampista uruguaiano ha messo in scena un’altra prova molto negativa, costellata di errori non forzati che hanno fatto storcere il naso sui social anche ai tifosi. Per non perderti le ultime notizie di calciomercato scopri il nostro profilo Twitter

Calciomercato Juventus, Bentancur delude ancora: scambio con il Paris Saint Germain

All’intervallo di Spezia-Juventus è arrivata quindi la vera e propria bocciatura di Allegri nei confronti di Bentancur, apparso nell’ultimo anno e mezzo come un calciatore involuto, e ben lontano dal potenziale che aveva lasciato intravedere. Il percorso di crescita dell’uruguaiano sembra infatti essersi bruscamente arrestato, e miglioramenti immediati all’orizzonte sono difficili da pronosticare.

Servirà quindi una scossa da parte dello stesso Bentancur già nelle prossime settimane. In alternativa, nel caso in cui se ne presentasse l’occasione, la Juventus potrebbe anche pensare ad un addio anticipato già a gennaio. In questo senso potrebbe tornare in auge il Paris Saint Germain, club col quale non è da escludere uno scambio con Leandro Paredes, regista argentino spesso accostato al club di Agnelli, e che per caratteristiche tecniche e tattiche sarebbe utilissimo alla causa. Anche l’ex romanista inoltre non se la passa benissimo nel nuovo ciclo parigino, tra ritardo di condizione e panchine: appena 15 minuti in Ligue 1 finora per Paredes che potrebbe dunque anche partire a gennaio. Nello specifico potrebbe trattarsi di uno scambio con 8/10 milioni di euro di conguaglio a favore della Juventus.