‘Offerta’ a zero respinta: più vicina la firma con la Juventus

Ultime di calciomercato: si propone ma viene rifiutato, adesso accordo e firma con la Juventus

Amato e odiato, considerato l’erede di Messi ma anche un mezzo giocatore a seconda del periodo. È il futuro, oltre che il presente della Juventus, a detta dei dirigenti bianconeri e dei loro giornalisti di riferimento. Parliamo ovviamente di Paulo Dybala, numero dieci e pilastro a fasi alterne della squadra tornata nelle mani di Allegri. Come noto l’argentino è in scadenza a giugno, lo è meno il fatto che di recente si sarebbe offerto tramite l’agente o intermediari ‘amici’ a un top club europeo. Per la precisione al PSG, che alla fine di questa stagione perderà molto probabilmente Mbappe, intenzionato a traslocare gratis al Real Madrid.

Alla guida dei parigini, seppur la panchina non pare così salda, c’è poi il connazionale nonché suo estimatore Pochettino. Infine va considerato l’aspetto economico, il più importante: l’emiro può garantirgli quei 12 milioni netti che da tempo chiede ad Agnelli. Ma il matrimonio tra Dybala al PSG non si farà, poiché il classe ’93 non rientra nei piani futuri dei transalpini. Non piace a Leonardo, in qualche modo ancora il deus ex machina dei vice campioni della scorsa Ligue 1.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, assalto clamoroso a Chiesa: cash e super scambio

Calciomercato Juventus, Dybala verso la firma del rinnovo

Respinto dal PSG, Dybala ora viaggia davvero verso il prolungamento contrattuale con ‘La Vecchia Signora’. La fumata bianca potrebbe arrivare nelle prossime settimane, sulla base di un accordo fino a giugno 2025 da 9-10 milioni di euro netti l’anno bonus compresi.

A.R.