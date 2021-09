Fa fatica ad imporsi, arriva la critica per il top player: ci risiamo

Arriva la prima vittoria in Serie A per Massimiliano Allegri, ma diversi bianconeri deludono ancora: nel mirino il top player

Ancora una prestazione non troppo esaltante per la Juventus, ma finalmente sono arrivati i primi tre punti in Serie A. Una vittoria voluta a tutti i costi, ma contro lo Spezia è stata dura. La compagine bianconera ha ritrovato così entusiasmo, ma alcuni bianconeri sono stati messi nel mirino della critica per la loro prova offerta.

Juventus, Dybala ancora nel mirino della critica

Su tutti c’è Paulo Dybala con il quotidiano “Il Giornale” che ha scritto: “Paulo Dybala dovrebbe essere il faro della Juventus, per il suo talento, dopo l’addio di CR7 e invece l’argentino sta facendo fatica ad imporsi”. Il talentuoso giocatore argentino ha sfiorato il gol in diverse occasioni, ma non è arrivata la sua gioia personale. Allegri lo vuole al centro del suo gioco, ma spesso la Joya indietreggia troppo lavorando lontano dalla porta.

Così la stessa edizione odierna del quotidiano ha svelato: “Contro lo Spezia Dybala ha giocato una partita abulica e piena di difficoltà e da lui tutti si aspettano molto di più perché la Juventus per svoltare ha bisogno del suo talento e delle sue giocate”. Finora ci sono state a tratti con la voglia di riscatto: per lui ci sarebbe anche il possibile rinnovo contrattuale a breve.

La conferma è arrivata dalla stesso Pavel Nedved ai microfoni di Dazn pochi minuti prima del fischio d’inizio tra Spezia e Juventus.