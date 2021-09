Il Milan risponde agli insulti razzisti: video messaggio da parte del club

Dopo il brutto episodio di razzismo durante Juventus-Milan il club rossonero risponde agli insulti con un video messaggio

Nella partita Juventus-Milan si è verificato un brutto episodio di razzismo nei confronti del portiere rossonero Maignan. Infatti l’estremo difensore è stato più volte insultato da uno spettatore, sul quale poi sono stati presi provvedimenti. Il club milanista è molto attento alla lotta al razzismo da sempre, così per rispondere a questo episodio ha deciso di pubblicare sui suoi canali ufficiali un video messaggio per sensibilizzare proprio sull’argomento.

Nel comunicato ci sono le parole di Ivan Gazidis, che presenta il video che vede come protagonisti Ibrahimovic, Kessie, Bakayoko, Maignan e altri giocatori e giocatrici del Milan. In questo i giocatori affermano: “Tutte le volte che vengo insultato per il colore della mia pelle, i miei compagni mi sostengono. Insieme siamo più forti”. Un messaggio importante che spera di aiutare a porre fine a episodi brutti come quello dell’Allianz Stadium.