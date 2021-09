Il Manchester City potrebbe mettere gli occhi su Victor Osimhen, bomber del Napoli. La Juventus intanto, continua a lavorare sotto traccia per Gabriel Jesus: le ultime di calciomercato

Il Napoli di Luciano Spalletti è al momento al primo posto nel campionato italiano di Serie A, in solitaria. Gli azzurri, nonostante una finestra di calciomercato non particolarmente esaltante, che ha visto soltanto l’arrivo dal Fulham di Zambo Anguissa, hanno trovato la quadra sotto la guida tecnica di Luciano Spalletti ed ora sono una delle squadre da battere per la vittoria finale del torneo. La grande stella del Napoli è senza dubbio Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano, dopo un finale della scorsa stagione da urlo, si sta confermando come uno dei migliori attaccanti in circolazione.

Numeri e prestazioni davvero di altissimo livello che fanno di Osimhen uno degli oggetti del desiderio di molti top club europei, fra i quali spicca il Manchester City di Pep Guardiola ancora a caccia di una punta dall’ultima finestra dei trasferimenti. La Juventus, che ha nel mirino Gabriel Jesus, potrebbe ‘fare il tifo’ per questa operazione.

Calciomercato, obiettivo Osimhen e la Juventus…

Pep Guardiola sarebbe stato davvero stregato dalle prestazioni di Victor Osimhen il cui valore di mercato si avvicina ai 100 milioni di euro. In caso di arrivo del bomber nigeriano nell’organico del Manchester City, il club inglese potrebbe decidere di privarsi di più a cuor leggero di Gabriel Jesus, attaccante brasiliano nel mirino della Juventus di Andrea Agnelli.

I bianconeri, che hanno puntato su Moise Kean dopo l’addio di Cristiano Ronaldo, continuano a seguire con molta attenzione il bomber dei Citizens, pupillo ormai da anni della dirigenza della Vecchia Signora ed in grado di ricoprire, al meglio, tutti i ruoli dell’attacco.