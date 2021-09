Calciomercato Juventus, scatta l’asta: Inter e non solo, affondo per il big

La Juventus continua ad essere molto attiva sul fronte calciomercato per arrivare a giocatori già pronti in grado di rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Così come l’Inter che è partita forte anche sotto la gestione di Simone Inzaghi dopo lo Scudetto conquistato con Antonio Conte. Le due compagini d’Italia avrebbero messo nel mirino ancora una volta Robin Gosens, laterale a tutta fascia dell’Atalanta.

Calciomercato Juventus, Gosens piace alle big d’Italia: che duello!

Così anche il Napoli, che continua a volare in Serie A, avrebbe come idea suggestiva il colpo scudetto arrivando all’esterno tedesco. Al momento Inzaghi punta molto sul jolly a sinistra Dimarco, ma potrebbero pensare alla cessione di Perisic per arrivare a Gosens, perfetto per il 352 di Inzaghi. Inoltre, la Juventus vuole rivoluzionare la fascia sinistra e sta seguendo il tedesco ormai da tanto tempo: la sua valutazione si aggira intorno ai 30 milioni di euro.

Le prossime settimane saranno decisive: dipenderà tutto dall’andamento delle big d’Italia con il Napoli di Spalletti, che è partito subito forte mettendo a segno cinque vittorie nelle prime cinque giornate di Serie A. Un inizio da urlo e molto convincente da parte della compagine partenopea, che intende dare filo da torcere alle altre big d’Italia dopo una stagione ricca di rimpianti con Rino Gattuso.