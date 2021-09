Scambio in Premier: Juventus tagliata fuori per due obiettivi

Il Manchester United e il Tottenham sono a lavoro per perfezionare uno scambio tra due giocatori, entrambi seguiti anche dalla Juventus

Il Tottenham ha iniziato in estate un nuovo progetto, fondato sul nuovo direttore sportivo Fabio Paratici e sul tecnico Nuno Espirito Santo, arrivato per sostituire Jose Mourinho. In estate sono arrivati alcuni rinforzi in casa Spurs: il difensore Romero, Gollini preso per fare il vice Lloris e il terzino Emerson Royal. I risultati altalenanti di inizio stagione, però, certificano la necessità di intervenire ulteriormente sul calciomercato per sistemare la rosa. Obiettivo principale dei londinesi è quello di rinforzare l’attacco, sia nel caso Kane restasse, come ha dichiarato, sia a maggior ragione se dovesse lasciare il Tottenham.

Uno dei nomi principali seguiti da Paratici per rinforzare il reparto offensivo è Martial del Manchester United e il ds sarebbe a lavoro per assicurarsi il francese attraverso uno scambio.

Scambio Martial-Ndombele: la mossa di Paratici che taglia fuori la Juventus

Secondo quanto riportato dal portale express.uk, infatti, il dirigente sarebbe disposto a mettere sul piatto il cartellino di Ndombele. Il centrocampista francese è stato individuato dai Red Devils come il perfetto sostituto di Pogba, in scadenza con lo United nel 2022 e ancora titubante sul rinnovo.

Se lo scambio si dovesse perfezionare, la Juventus perderebbe in un solo colpo due obiettivi da tempo nel mirino dei dirigenti bianconeri. Martial, infatti, è uno dei nomi in cima alla lista per rinforzare l’attacco della Vecchia Signora e Ndombele è il centrocampista dinamico di cui Allegri avrebbe tanto bisogno.