Roma, futuro Nzonzi | Addio più vicino e nuovo blitz

La Roma medita sul futuro di Nzonzi: il giocatore è fuori rosa e nelle ultime ore c’è stato un blitz per un addio anticipato

La Serie A sta regalando gol e spettacolo in queste prime giornate. Tra le squadre partite con il piede giusto c’è sicuramente la Roma. L’undici di Mourinho marcia con uno score di quattro vittorie e un pareggio in campionato, con 12 gol segnati in cinque partite. L’arrivo del tecnico portoghese ha galvanizzato la piazza e le scelte di mercato sembrano andare nella direzione tecnica proposta dall’ex Inter.

C’è però chi non è riuscito ad entrare nelle grazie di Mourinho. Il riferimento è a Steven Nzonzi, centrocampista messo fuori rosa dalla Roma dopo il suo rientro dal prestito al Rennes (34 presenze nella scorsa Ligue 1). Il giocatore, 32 anni, non rientra nei piani giallorossi e potrebbe salutare la squadra nei prossimi giorni.

Calciomercato Roma, Nzonzi più vicino all’addio

Come riporta calciomercato.it, la Roma sta portando avanti la trattativa con l’Al-Rayyan per il trasferimento in Qatar di Nzonzi. L’accordo al momento non è stato trovato, ma il club giallorosso vorrebbe liberarsi del suo ingaggio prima della naturale scadenza del contratto (giugno 2022). In queste ore, riferisce il portale, c’è già stato anche un blitz, per chiudere definitivamente la trattativa.

Nzonzi potrebbe quindi lasciare la Roma ed approdare in Qatar, nella squadra che nei giorni scorsi ha chiuso anche l’acquisto di James Rodriguez. Il mercato, nel paese arabo, chiude infatti il 30 settembre: c’è ancora tempo per arrivare alla fumata bianca.