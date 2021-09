Dazn mette una pezza ai disservizi: UFFICIALE, c’è l’annuncio

Il servizio di streaming online, Dazn, mette una pezza ai disservizi causati ai propri utenti della Serie A: arriva l’annuncio ufficiale

Ancora problemi per Dazn. Il noto servizio streaming online continua a subire critiche dai propri utenti della Serie A per i reiterati disservizi durante la diretta delle partite. In particolare, nella 5a giornata di campionato sono arrivate non poche lamentele per i match di ieri, giovedì 23 settembre, delle 18:30.

Il colosso inglese si è scusato per i disagi causati e ha deciso di attivare il rimborso per i clienti. Ecco il comunicato: “In relazione a quanto accaduto nel corso delle partite delle 18:30 del 23 settembre – si legge sul sito ufficiale -, DAZN conferma che tutti i clienti impattati, ovvero coloro i quali non sono riusciti ad accedere all’APP fino al ripristino del servizio, potranno usufruire di un mese di visione senza ulteriori costi aggiuntivi. Tali utenti riceveranno durante i prossimi giorni, direttamente da DAZN, una comunicazione via e-mail a conferma dell’offerta di un mese gratuito. Ribadiamo, inoltre, che prosegue il dialogo e il confronto con la Lega Serie A in un immutato clima di collaborazione e trasparenza”.