Juventus-Sampdoria, le scelte di Allegri | Le ultime su Chiesa

Sesta giornata di Serie A, la Juventus ospita la Sampdoria: le possibili scelte di formazione di Allegri e le ultime sulle condizioni di Chiesa

La Serie A torna in campo nel weekend per onorare la sesta giornata di campionato. Tra le partite in programma c’è anche Juventus-Sampdoria, calendarizzata domenica 26 settembre alle ore 12:30. I bianconeri sono a caccia del terzo risultato utile consecutivo, dopo il pareggio con il Milan e la vittoria sullo Spezia. Momento di stand-by per i blucerchiati, reduci dalla sconfitta pesante con il Napoli per 4-0.

La Juventus arriva all’appuntamento con alcuni problemi di formazione. In settimana torna la Champions League (si gioca all’Allianz Stadium contro il Chelsea), poi il derby contro il Torino. Mister Allegri potrebbe quindi optare per un ragionato turnover. Riposo per Szczesny, con Perin che si candida per partire titolare per la prima volta in stagione.

In difesa linea a quattro confermata, mente alcune novità potrebbero arrivare a centrocampo. La buona notizia è il recupero di Federico Chiesa. Il giocatore è pienamente recuperato: nessuna lesione, né preoccupazione, ma per il match con la Sampdoria potrebbe partire dalla panchina. Spazio, quindi, a Cuadrado, poi staffetta con l’azzurro, così come accaduto contro il Milan. In attacco Dybala e Morata.

Juventus-Sampdoria, la probabile formazione di Allegri

JUVENTUS (4-4-2): Perin; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Bentancur, Bernardeschi; Dybala, Morata. All: Allegri