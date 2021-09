Scelto il sostituto in porta: è testa a testa tra Inter e Juventus

Juventus e Inter sono a caccia di un nuovo portiere per sostituire rispettivamente Szczesny e Handanovic e il nome caldo arriva dalla Premier

La Juventus ha avuto un inizio turbolento e molti demeriti vanno, necessariamente, dati a Szczesny che ha commesso diversi errori, rivelatosi decisivi nel risultato finale, prima con l’Udinese e poi col Napoli. Nell’ultima gara il portiere polacco ha dato una risposta importante, compiendo una parata miracolosa contro lo Spezia che ha salvato il risultato, ma i dubbi della società sul rendimento dell’ex Roma non sono pochi. Non è escluso che questa potrebbe essere l’ultima stagione di Szczesny con la maglia bianconera. Anche in casa Inter il problema del portiere è concreto. In estate i nerazzurri avevano valutato la possibilità di puntare su un portiere giovane ma alla fine hanno scelto di dare fiducia a Samir Handanovic che ha avuto qualche incertezza in questo inizio di campionato, ma sta comunque dimostrando di essere ancora decisivo come dimostrano i numerosi interventi contro la Fiorentina.

Inter e Juventus chiedono informazioni su Leno

Le due big di Serie A avrebbero sondato il terreno per Bernd Leno, portiere tedesco classe ’92, che attualmente veste la maglia dell’Arsenal. I nerazzurri, secondo quanto riportato da ‘todofichajes.com’ avrebbero chiesto informazioni alla direzione sportiva del club londinese che avrebbe chiesto circa 22 milioni di euro.

L‘Inter non molla la pista Onana dall’Ajax ma tiene calda l’ipotesi Leno che potrebbe arrivare per una cifra inferiore a quella chiesta inizialmente dall’Arsenal. La Juventus, però, è vigile e potrebbe concretamente insidiare i nerazzurri.