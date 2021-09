Cessione sempre più vicina per il top player, il Milan ci prova ancora

Il Milan continua a lavorare in ottica futura per arrivare a giocatori di livello assoluto: la società rossonera prova il colpo

Tra passato e futuro il Milan continua a lavorare assiduamente in ottica futura. La società rossonera cercherà di arrivare a top player di assoluto valore per rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. E così potrebbe continuare l’asse con il Real Madrid per arrivare a profili di prima fascia che sono assolutamente scontenti per il mancato impiego finora.

Calciomercato Milan, Isco pazza idea per il centrocampo

Così come svelato dal portale spagnolo “todofichajes.com” il Milan avrebbe messo nuovamente nel mirino il talentuoso giocatore spagnolo del Real Madrid, Isco, che è stato impiegato col contagocce da Ancelotti in questo avvio stagionale. L’ex Malaga potrebbe partire definitivamente dopo che è stato sempre ad un passo dalla cessione.

Già ci sarebbero state diverse riunioni per cercare di arrivare al forte centrocampista spagnolo, che vuole tornare a splendere dopo alcuni anni vissuti in chiaroscuro. I contatti sono sempre più frequenti in vista dei prssimi mesi. Isco è un nome stuzzicante per il Milan, che vuole continuare a sorprendere tutti tornando anche a conquistare qualche trofeo prestigioso.

In poco tempo la società rossonera ha allestito una rosa molto competitiva puntando anche su giovani molto interessante, che ora stanno esplodendo definitivamente nel calcio che conta.