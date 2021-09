Serie A, Genoa-Verona 3-3: Kalinic risponde a Destro | Il tabellino

Gol e spettacolo a Marassi tra Genoa e Verona: al triplice fischio è 3-3. Doppietta di Destro per i rossoblù, Kalinic poi la pareggia nel recupero. Il tabellino

Finisce 3-3 l’anticipo serale della sesta giornata tra Genoa e Verona. Una partita che si è accesa nel secondo tempo, dimostrando ancora una volta la fragilità delle due squadre in difesa. A sbloccarla è l’Hellas, all’8′, con il gol di Simeone, che da ex non esulta. Sirigu con le sue parate tiene in vita i rossoblù, ma nulla può ad inizio ripresa, quando Barak realizza il rigore concesso per fallo di Maksimovic.

La partita sembra finita, ma il Genoa si riaccende a venti minuti dalla fine: Pandev verticalizza per Destro, Dawidowicz intercetta con la mano e concede il penalty, realizzato da Criscito. È la serata del bomber ex Bologna che nel giro di cinque minuti ribalta la partita, segnando una doppietta, prima di testa, e poi finalizzando un contropiede. A rovinare la festa della prima della presidenza americana per il Grifone è però Kalinic, che in pieno recupero fissa il punteggio sul definitivo 3-3.

Serie A, Genoa-Verona 3-3: il tabellino

GENOA-VERONA 3-3

Marcatori: 8′ Simeone (V), 49′ Barak (V), 77′ Criscito (G), 79′, 85′ Destro (G), 91′ Kalinic (V)

GENOA (3-5-2): Sirigu; Biraschi (64′ Ghiglione), Maksimovic, Criscito; Cambiaso (46′ Pandev), Melegoni (46′ Behrami), Badelj, Rovella, Fares; Kallon (58′ Ekuban), Destro. Allenatore: Ballardini.

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Dawidowicz, Günter, Casale; Faraoni (74′ Magnani), Tameze (66′ Bessa), Ilic, Lazovic (46′ Sutalo); Barak; Simeone (65′ Kalinic), Lasagna (83′ Caprari).

Allenatore: Tudor.

CLASSIFICA SERIE A: Milan 16 punti; Napoli 15; Inter 14; Roma 12; Atalanta 11; Fiorentina 9; Lazio e Bologna 8; Torino e Udinese 7; Empoli 6; Juventus, Sampdoria, Verona, Genoa 5; Sassuolo e Spezia 4; Venezia 3; Cagliari 2; Salernitana 1