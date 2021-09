Addio già deciso per il bomber: suggestione Inter e Juventus

Inter e Juventus monitorano la situazione dell’attaccante per il quale è già deciso l’addio a fine stagione

Antoine Griezmann è tornato alla base, all’Atletico Madrid, la squadra in cui si era espresso ai suoi livelli più alti in carriera. Il francese al Barcellona ha faticato ad emergere ma anche dopo il suo ritorno a Madrid le sue prestazioni non sono migliorate: ancora 0 gol in stagione e tanti dubbi attorno al suo rendimento. Milinkovic Pantic, leggenda dei colchoneros, come riportato dal ‘Mundo Deportivo’, ha riassunto su ‘Radio Marca‘ il sentimento popolare dei tifosi dell’Atletico in merito a Griezmann sostenendo come il francese non compaia nelle azioni del suo club e non sia il trascinatore che era prima.

Griezmann suggestione per Inter e Juventus

I tifosi e il club spagnolo vogliono vedere di più da Griezmann che sembra aver perso lo smalto di un tempo. Anche la stampa lo attacca e per il francese non è escluso il trasferimento. Acquistato in prestito con diritto di riscatto per una cifra di circa 50 milioni di euro, l’Atletico Madrid potrebbe non riscattarlo dal Barcellona a fine stagione, a meno che la sua annatanon abbia una sterzata repentina.

Griezmann potrebbe, quindi, diventare un’occasione per Inter e Juventus che lo seguono a distanza da diverso tempo ma senza mai affondare il colpo. L’ostacolo principale all’arrivo dell’attaccante sarebbe l’ingaggio, di circa 10 milioni di euro all’anno e quindi inaccessibile per i club italiani.