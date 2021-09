La Juventus lo sacrifica per il regista: scambio più cash

La Juventus ha bisogno di un regista per dare armonia alla manovra di gioco. I bianconeri sono disposti a scambiare un centrocampista per arrivare al giocatore

Già nel calciomercato estivo la Juventus aveva provato fino all’ultimo giorno a portare a Torino un giocatore in grado di agire da equilibratore del centrocampo davanti alla difesa. I tentativi per far tornare Pjanic, però, non sono andati a buon fine causa ingaggio troppo alto del bosniaco e per le alternative era ormai troppo tardi. I dirigenti bianconeri non hanno rinunciato all’idea di comprare un regista in futuro e hanno individuato in Veretout l’uomo giusto per il reparto nevralgico bianconero.

Scambio McKennie-Veretout | La risposta della Roma

Il metronomo giallorosso, sarebbe il profilo ideale per rendere il centrocampo della Juventus meglio amalgamato. Il giocatore ha un contratto in scadenza con la Roma nel 2024 e il valore del suo cartellino è elevato. Nedved e Cherubini sarebbero disposti a sacrificare McKennie, per abbassare i costi dell’operazione, aggiungendo una cifra tra i 10 e i 15 milioni di euro.

Sia il tecnico Jose Mourinho che i dirigenti della squadra capitolina, però, non hanno intenzione di privarsi di un riferimento così importante come Veretout. I giallorossi, infatti, hanno diversi giocatori offensivi e non ritengono McKennie un rinforzo, mentre non hanno ricambi di qualità in mediana.