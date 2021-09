Juventus-Sampdoria, Allegri perde Dybala: le condizioni della ‘Joya’

Vittoria amara per la Juventus contro la Sampdoria: Massimiliano Allegri ha perso Dybala per infortunio nel primo tempo, le condizioni

Un’altra vittoria sofferta per la Juventus di Allegri con la Sampdoria, dopo quella contro lo Spezia. I bianconeri sono riusciti a portare a casa i tre punti, ma hanno perso Dybala per infortunio nel primo tempo. La ‘Joya’ è stata costretta ad abbandonare il terreno di gioco – sostituito da Kulusevski – intorno alla mezz’ora della frazione di gioco. L’attaccante argentino, stando alle ultime informazioni, ha rimediato un problema muscolare alla regione posteriore della coscia sinistra. Domani verranno effettuati gli esami chiarificatori.

La presenza del classe ’93 è in dubbio per la prossima importantissima gara contro il Chelsea in Champions League. Discorso simile anche per Morata, uscito nel secondo tempo toccandosi la coscia destra. Vi terremo aggiornati.