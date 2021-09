Lazio-Roma 3-2, derby da sogno per Sarri: Anderson e Immobile decisivi

Derby spettacolare all’Olimpico, vinto dalla Lazio di Sarri che ha la meglio sulla Roma di Mourinho

Il derby della Capitale tra Lazio e Roma regala un grandissimo spettacolo a tutti gli appassionati. Maurizio Sarri e José Mourinho, al primo derby romano della loro carriera, puntano alle zone alte della classifica ma il portoghese deve fare a meno del suo amo migliore fino a questo momento, Lorenzo Pellegrini. La partita si sblocca dopo appena 10 minuti grazie allo stacco imperioso di Milinkovic-Savic che, alla 200esima presenza in Serie A, sfrutta un assist al bacio di Felipe Anderson e subisce anche un violento scontro con Rui Patricio che aveva provato ad anticiparlo con l’uscita. Dieci minuti più tardi i biancocelesti raddoppiano con l’ex della giornata, Pedro che buca il portiere portoghese con il piatto destro.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, tentativo choc per Donnarumma: risposta immediata

LEGGI ANCHE>>>La Juventus lo sacrifica per il regista: scambio più cash

Lazio-Roma 3-2: Sarri batte Mourinho e va a -1

La Roma colpisce un palo con Zaniolo e poi accorcia le distanze nel finale di primo tempo con il colpo di testa di Ibanez ma non riesce a tenere i ritmi di una Lazio spumeggiante. Nel secondo tempo su una verticalizzazione magica di Luis Alberto, Immobile si inventa una giocata in area di rigore che libera Felipe Anderson che deve solo appoggiare in rete. La Lazio torna in vantaggio di due reti ma la Roma non molla e accorcia ancora le distanze con il calcio di rigore trasformato da Veretout.

LEGGI ANCHE>>>Milan, rescissione e buonuscita: può restare in Serie A

I biancocelesti hanno anche l’opportunità con Immobile di segnare il quarto gol e i ragazzi di Mourinho provano l’assalto finale e sfiorano il pareggio con il destro violento di Zaniolo che però trova un miracoloso Reina. La Roma non riesce ad evitare la seconda sconfitta in campionato. Sarri vince il suo primo derby della Capitale e va a -1 dai giallorossi.