Juventus, il Barcellona dà l’ultimatum a Dembelé | L’attaccante ha deciso

La Juventus continua a seguire il profilo di Dembelé per la prossima stagione: l’attaccante non rinnova con il Barcellona. Arriva l’ultimatum

La sessione di calciomercato estiva ha lasciato l’amaro in bocca alla Juventus. La dirigenza bianconera non è riuscita a centrare tutti gli obiettivi prefissati. Le difficoltà maggiori si registrano in attacco, dove la partenza di Cristiano Ronaldo ha aumentato l’emergenza. Le risorse più ingenti saranno dedicate a quel reparto per la prossima annata, con un obiettivo che potrebbe essere già più vicino.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, il colpo in difesa arriva dai grandi rivali!

Il riferimento è a Ousmane Dembelé, attaccante in scadenza di contratto a giugno con il Barcellona e già seguito in passato dalla Juventus. Classe 1997, il giocatore non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo e nelle prossime settimane potrebbero arrivare importanti novità.

LEGGI ANCHE >>> La Juventus è avvisata: l’annuncio su Haaland spiazza tutti

Come riferisce ‘todofichajes.com’, infatti, il club spagnolo avrebbe dato un ultimatum al suo tesserato: se non firma il rinnovo entro fine ottobre sarà relegato in tribuna sino a gennaio.

Calciomercato Juventus, obiettivo Dembelé

Il Barcellona ha infatti pronto un triennale per il francese, che però non firma. Dembelé vuole infatti arrivare a gennaio per visionare eventuali offerte da altri club, prima di legarsi agli spagnoli. Sulle sue tracce, oltre la Juventus, c’è anche il Liverpool.

Una notizia da monitorare in casa Juventus, pronta a cogliere al balzo l’occasione: Dembelé è un profilo internazionale e vanta già 30 gol in 118 presenze con il Barcellona. Il club catalano proverà comunque a convincerlo per evitare di perdere un terzo top player in attacco dopo gli addii di Messi e Griezmann.