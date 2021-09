Triste, desolato e in panchina: assalto della Juventus

Ancora un caso incredibile: la Juventus ci prova, ma non sarà facile. In panchina triste e desolato, vuole tornare ad essere protagonista

La Juventus continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato per arrivare a giocatori di assoluto valore. Il club bianconero è sempre alla ricerca di profili di livello mondiale anche in vista della prossima stagione. Gianluigi Donnarumma, ora al PSG, non sta vivendo una situazione entusiasmante a Parigi visto che finora ha collezionato soltanto due presenze diventando di fatto il vice di Keylor Navas.

Calciomercato Juventus, Donnarumma non è più felice

Come svelato dall’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” Donnarumma potrebbe anche perdere il posto in Nazionale visto che non sta giocando con continuità. Un periodo davvero buio per lui dopo la conquista dell’Europeo e il titolo di migliore giocatore della competizione. A Parigi non sta attraversando un ottimo momento anche fuori dal campo visto che non conosce la lingua francese ed è triste e desolato: ora la Juventus potrebbe preparare l’assalto decisivo in vista della prossima stagione.

Sarà difficile a gennaio, ma il club bianconero continua a lavorare monitorando soprattutto la situazione dell’ex estremo difensore del Milan, voglioso di tornare protagonista nel calcio che conta. Finora per lui sono arrivate soltanto due presenze. Una situazione incredibile che sarà monitorata attentamente dalla dirigenza bianconera che vorrebbe un colpo da urlo tra i pali.

Il futuro di Donnarumma è ancora molto incerto dopo l’addio a parametro a zero al Milan: ora non è più felice.