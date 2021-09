La Juventus ‘sfrutta’ l’assalto di Paratici: colpo a centrocampo

La Juventus vuole rinforzare la propria rosa e potrebbe sfruttare l’assalto di Paratici per cercare il colpo a centrocampo

È stato un avvio di stagione complicato per la Juventus, che ora piano piano sta provando a rialzarsi per migliorare la prima posizione in classifica. Sono arrivati due successi consecutivi ma nonostante ciò il distacco dalla vetta della classifica resta invariato: il Napoli infatti è al comando a punteggio pieno con dieci punti di vantaggio sui bianconeri.

La ‘Vecchia Signora’ sa che la rosa a disposizione ha bisogno di qualche ritocco e in particolare si cercano degli elementi per rinforzare il centrocampo. La società potrebbe approfittare dell’interesse di alcuni club per Dejan Kulusevski per cercare uno scambio. Sullo svedese in particolare sembra esserci il Tottenham.

Calciomercato Juventus, Paratici vuole Kulusevski: i bianconeri pensano a Ndombele

Fabio Paratici ha portato Kulusevski a Torino e ora potrebbe pensare di riprenderlo al Tottenham, visto che crede nella crescita del classe 2000. La Juventus potrebbe pensare al nuovo centrocampista chiedendo di inserire Ndombele nell’affare. Il francese vale all’incirca 45 milioni di euro mentre Kulusevski ha una valutazione di 35 milioni, per questo si potrebbe pensare a uno scambio con l’aggiunta di soldi.

Il centrocampista francese ha collezionato quattro presenze in questo avvio di stagione tra campionato e coppe e ha realizzato un gol fornendo anche un assist.