Milan-Atletico Madrid anche sul calciomercato: colpo dai Colchoneros!

Milan Atletico Madrid non solo in Champions League: possibile colpo dei rossoneri nel prossimo calciomercato estivo. Tutte le cifre e i dettagli

È già vigilia di Champions League per il Milan di Stefano Pioli. Dopo la sconfitta di Anfield, contro il Liverpool di Jurgen Klopp, i rossoneri tornano a San Siro per ospitare l'Atletico Madrid del 'Cholo' Simeone. La squadra spagnola ha ottenuto un pareggio nella prima partita del girone sul campo del Porto. Non sarà sicuramente della partita Zlatan Ibrahimovic, mentre tra i 'Colchoneros' sarà protagonista un vecchio obiettivo di calciomercato del Milan che potrebbe tornare di moda nella prossima estate. Ecco di chi si tratta: tutte le cifre e i dettagli.

Calciomercato Milan, possibile ritorno di fiamma per Correa: cifre e dettagli

"Ho un ottimo rapporto con Simeone, ma quando stava per terminare la trattativa col Milan lui non ha fatto niente per trattenermi. Ha detto che se rimanevo andava tutto bene e che se anche me ne fossi andato sarebbe andato tutto bene. Ero ad un passo dal lasciare l'Atletico". Lo ha rivelato Angel Correa, in passato vicino al Milan in diverse sessioni di calciomercato. Per sua stessa ammissione, l'argentino non è ritenuto intoccabile da Simeone, e non è escluso che il Milan possa tornare alla carica nella prossima estate.

La società rossonera è sempre alla ricerca di un esterno destro e la duttilità di Correa potrebbe riaccendere l’interesse di Maldini e Massara. Il suo contratto è però in scadenza nel 2024, ed il cartellino valutato dall’Atletico almeno 30-35 milioni di euro. Il Milan è avvisato.