Shakhtar-Inter, partita (quasi) decisiva | La richiesta di Inzaghi

L’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk

Dopo l’entusiasmante pareggio per 2-2 in campionato contro l’Atalanta, per l’Inter è tempo di tornare a calcare i campi europei. Martedì 28 settembre, alle ore 18:45, è in programma il match di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. Un match chiave per il cammino dei nerazzurri, usciti sconfitti al debutto con il Real Madrid e a quota 0 punti nel gruppo D.

Una situazione comune agli ucraini, battuti dal sorprendente Sheriff per 2-0 alla prima giornata. Mister Simone Inzaghi non vuole però cali di concentrazione: “Non è una partita decisiva, ma è molto importante“, dice alla vigilia in conferenza stampa. Poi aggiunge: “Lo Shakhtar è una grande squadra molto ben allenata, con individualità importanti“. Il riferimento è al lavoro iniziato da De Zerbi, approdato in Ucraina dopo l’esperienza al Sassuolo e già artefice di evidenti evoluzioni tattiche.

Inzaghi alla vigilia di Inter-Shakhtar

Inzaghi passa poi all’analisi della partita, avanzando una richiesta ai suoi giocatori: “Voglio una squadra pronta a reagire, a giocare bene a calcio, ma anche più equilibrio. Dobbiamo cercare scelte meno difficili“. L’allenatore ex Lazio sottolinea che è rimasto contento della reazione allo svantaggio recente con la Dea, ma non dà anticipazioni sulla formazione.

L’ultima battuta la dedica sull’evoluzione del gioco dell’Inter: “Siamo una squadra offensiva, che sviluppa l’azione in ampiezza. Cercheremo sempre di creare, mettendo in preventivo che gli errori possono capitare“.