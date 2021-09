Il ct dell’Argentina spiazza la Juventus: convocato l’infortunato Dybala

Nonostante sia uscito dal campo per un risentimento muscolare nel match tra Juventus e Sampdoria, Dybala è stato convocato in nazionale dal ct dell’Argentina Scaloni

Nonostante Paulo Dybala abbia riportato una elongazione del semitendinoso, come rilevato dagli esami svolti in giornata, nella partita contro la Sampdoria, il ct dell’Argentina Lionel Scaloni ha deciso di inserirlo nella lista dei convocati. La Seleccion sarà impegnata nei match di qualificazione ai mondiali Qatar 2022 contro Uruguay, Paraguay e Perù, e il selezionatore ha deciso di portare la Joya anche se non al meglio delle condizioni. Una preoccupazione in più per la Juventus, che sperava di poterlo tenere a riposo a Torino per ritrovarlo in campo soltanto dopo la sosta.

Dybala tra i convocati dell’Argentina

Sono 8 i convocati dalla nazionale argentina che militano in Serie A. Lautaro Martinez, Nahuel Molina, Nicolas Gonzalez, Joaquin Correa, Juan Musso, Nicolas Dominguez, Martinez Quarta e, appunto, Paulo Dybala.