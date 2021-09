Infortunio Dybala, piange all’uscita: “Mi sembra molto fragile”

Prima il gol in apertura, poi l’uscita dal campo per infortunio: ora Paulo Dybala salterà la prossima sfida di Champions: la critica in diretta

Ancora problemi in casa Juventus con l’infortunio di Paulo Dybala, che è stato costretto alla sostituzione alla fine del primo tempo contro la Sampdoria. Prima il gol per la “Joya” che è tornato ad esultare davanti al proprio pubblico: oggi gli esami strumentali per capire l’entità del problema muscolare. Sicuramente salterà la prossima sfida di Champions League.

Juventus, Di Canio punge Dybala in diretta

Durante il programma su Sky Sport al Club con Fabio Caressa, l’ex attaccante di Lazio e Napoli, Paolo Di Canio, ha svelato il suo punto di vista: “Vedere un ragazzo così sensibile ci fa piacere, però mi faccio delle domande. Sbagliò il rigore con la Lazio e si buttò a terra”. Poi ha aggiunto: “Mi dà l’idea della fragilità, perché piange per cose normali per un atleta. Ci sarà un motivo che per tre anni è sempre stato in uscita”.

Dybala continua ad essere poco costante: dopo l’addio di Ronaldo, la Juventus si aggrappa alle sue giocate e ai suoi gol. Ora c’è voglia di recuperare il prima possibile per tornare ad essere subito protagonista a suon di gol e di assist.

La Juventus vuole risalire in fretta in campionato dopo un inizio completamente da dimenticare. La compagine bianconera è al lavoro per recuperare subito terreno: anche Morata sarà ai box per la prossima sfida di Champions League con Kean che scalpita in attacco.