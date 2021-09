Kostas Manolas, difensore centrale del Napoli di Luciano Spalletti, potrebbe tornare nel mirino della Juventus di Max Allegri: le ultime di calciomercato

La Juventus ha trovato un po’ di continuità dopo l’inizio horror del campionato italiano di Serie A. I bianconeri, allenati in questa stagione da Massimiliano Allegri, hanno centrato ieri in casa contro la Sampdoria di Roberto D’Aversa la seconda vittoria consecutiva. Adesso arriva il Chelsea all’Allianz Stadium e poi, prima della sosta, ci sarà il Torino di Ivan Juric, altre due sfide delicatissime in questa stagione davvero complicata. Anche nella giornata di ieri, la Vecchia Signora ha subito ancora gol, per la ventesima partita di campionato consecutiva, quasi un record negativo che batterebbe quello precedente risalente al 1955.

La Juventus mostra quindi un evidente problema difensivo. Giorgio Chiellini, capitano della squadra, vista l’età è spesso alle prese con qualche guaio fisico, Bonucci sta anch’egli accusando il passare del tempo, mentre Matthijs de Ligt sta scalando gerarchie, a differenza di Daniele Rugani che non è riuscito finora a trovare minuti importanti con la maglia della Juventus in questa stagione.

LEGGI ANCHE >>> Milan, rescissione e buonuscita: può restare in Serie A

LEGGI ANCHE >>> Assalto e colpo in anticipo: la Juventus mette ko il Milan

Calciomercato Juventus, i bianconeri pescano dai rivali per la difesa

In sede di calciomercato, già nella finestra di gennaio, la Juventus potrebbe guardare proprio in Serie A per rinforzare la batteria dei centrali a disposizione di Allegri. Il nome giusto sarebbe quello di Kostas Manolas, difensore del Napoli di Luciano Spalletti che, anche nella serata di ieri contro il Cagliari, è stato un po’ a sorpresa fatto accomodare in panchina dal tecnico toscano.

Il classe 1991 ex Roma non ha iniziato nel migliore dei modi la stagione ed ha ancora un lungo contratto con gli azzurri, fino al 2024, compreso di un ingaggio di circa 4 milioni di euro l’anno. Cifre altissime che potrebbero essere il vero scoglio per la Juventus, club, fra gli altri, sondato dal giocatore e dal suo entourage per un eventuale trasferimento nel momento in cui il minutaggio in maglia Napoli non dovesse aumentare.