“Merita un mese di squalifica”, la critica al gesto di Zaniolo

Nicolò Zaniolo non riesce più a segnare, ma è stato autore di un’ottima prova contro la Lazio: gesto da condannare all’uscita dal campo

Una sconfitta che brucia, soprattutto perché è arrivata nel Derby della Capitale. La Lazio ha superato 3-2 la Roma in una sfida davvero ricca di colpi di scena all’Olimpico. Da registrare anche un brutto gesto del talentuoso giocatore dei giallorossi, Nicolò Zaniolo, che all’uscita dal campo è stato beccato dalla showgirl tifosa biancoceleste, Anna Falchi, in un filmato: “Riprendevo il campo a fine derby… La risposta di Zaniolo ai laziali!”.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, tentativo choc per Donnarumma: risposta immediata

Roma, gesto di Zaniolo all’uscita dal campo

Così il giornalista Tony Damascelli, ha svelato il suo punto di vista ai microfoni di ‘Radio Radio’: “Fossi nel giudice sportivo darei un mese di squalifica a Zaniolo per quel gesto da hooligan uscendo dal campo”. Poi ha aggiunto: “Questo ragazzo deve capire cosa vuol dire indossare la maglia della Roma, della nazionale, della Lazio, dell’Inter o della Juventus“.

LEGGI ANCHE>>>La Juventus lo sacrifica per il regista: scambio più cash

Dopo aver riempito le pagine di gossip, Zaniolo è tornato ad essere protagonista sul terreno di gioco ma per ora non è ancora arrivata la gioia personale. Il talentuoso giocatore anche della Nazionale italiana dovrà così aspettare il responso del Giudice Sportivo: potrebbe arrivare anche una squalifica per il brutto gesto che ha compiuto all’uscita dal campo.

La Roma vuole subito dimenticare la sconfitta nel derby della Capitale per essere ancora all’altezza della situazione in Serie A e non solo. L’obiettivo resta quello di tornare in Champions League sotto la gestione Mourinho.