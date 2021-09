Paratici tenta lo scambio: controfferta della Juventus

La Juventus pensa al futuro e studia una mossa per rinforzare la rosa sfruttando l’assalto di Paratici: idea di scambio

Il calciomercato non si ferma mai e la Juventus continua a studiare le mosse da attuare in futuro, valutando anche gli assalti in arrivo dall’esterno. In particolare nelle ultime ore sarebbe spuntata la voce del forte interesse di Fabio Paratici per Dejan Kulusevski, che lui stesso aveva portato a Torino quasi due anni fa.

Il Tottenham starebbe dunque valutando la giusta offerta per l’esterno d’attacco, che non sembra comunque essere un elemento fondamentale per la Juventus visto che in questi anni è stato piuttosto discontinuo. Il club inglese sarebbe pronto a offrire Davinson Sanchez ma la ‘Vecchia Signora’ vorrebbe approfittarne per rinforzare il centrocampo.

Calciomercato Juventus, Paratici pensa a Kulusevski: scambio con Lo Celso

I bianconeri dunque studiano la mossa per ‘sacrificare’ Kulusevski e garantire elementi di qualità in mezzo al campo. La richiesta potrebbe essere quella di Giovani Lo Celso, ce può agire sia come mezzala che come trequartista o mediano. Entrambi i calciatori hanno una valutazione che si aggira sui 40 milioni di euro e per questo si può pensare anche a uno scambio secco.

Lo Celso ha collezionato sei presenze in questo avvio di stagione con la maglia del Tottenham senza andare ancora in gol. Per lui anche sei gare disputate nella scorsa Copa America con l’Argentina.