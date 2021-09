Doppio Galacticos in Premier: sorpasso a Juventus e Milan

La Juventus e il Milan potrebbero perdere un doppio obiettivo nelle prossime sessioni di calciomercato: s’inserisce la Premier

Juventus e Milan sono alla ricerca di nuovi colpi per rinforzare il reparto offensivo di Allegri e Pioli. La scorsa estate sono stati trattati molti giocatori, ma le difficoltà economiche dei due club hanno impedito grossi investimenti. Soprattutto per quei giocatori provenienti dal Real Madrid e messi sul mercato dalla dirigenza e da Carlo Ancelotti. E’ il caso di Luka Jovic e Isco, i quali sono ancora presenti all’interno delle Merengues nonostante abbiano cercato in tutti i modi di andar via e provare una nuova esperienza. E questo potrebbe accadere approdando in Premier League.

LEGGI ANCHE >>> Paratici tenta lo scambio: controfferta della Juventus

LEGGI ANCHE >>> Rilancio lontano dalla Juventus: scambio a gennaio e Inter KO

Juventus e Milan, addio a Jovic e Isco

Secondo quanto riferito da ‘DefensaCentral.com‘, l’Everton sta facendo di tutto per acquistare Jovic e Isco dal Real Madrid, cercando di imbastire un’operazione anche a gennaio. Il centrocampista spagnolo ha il contratto in scadenza nel 2022 e molti top club si sono fatti avanti. Juventus e Milan, fin qui, non hanno proposto offerte concrete e al momento sono alla finestra, ma se i Toffees decidessero di affondare resterebbero al palo. Al momento, la partenza più probabile è quella di Jovic, che non si è mai espresso sui suoi livelli in casa Real.