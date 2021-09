Asta tra le big spagnole per Tielemans: la Juve cambia obiettivo

La Juventus segue con molta attenzione il centrocampista belga ma dalla Spagna arriva una concorrenza spietata: ecco l’alternativa

La Juventus è a caccia di un altro centrocampista che possa alzare la qualità del reparto. L’acquisto di Manuel Locatelli sta pian piano dando i suoi frutti ma Bentancur, McKennie e Arthur non convincono a pieno Massimiliano Allegri e la società. Ecco che infatti, sono diversi i profili in quel ruolo seguiti da Nedved e Cherubini, uno su tutti Youri Tielemans, belga classe ’97. Reduce da un ottimo europeo con il Belgio, l’ex Monaco sta stupendo principalmente per le sue prestazioni con la maglia del Leicester. Dalla Spagna, come riportato da ‘fichajes.net’, ci sarebbe già una guerra di mercato tra Barcellona e Real Madrid per accaparrarselo. Visto il contratto che lega Tielemans al club delle Volpi fino al 2023, ‘The Athletic’ racconta di una situazione complicata per il club britannico.

La Juve viene sorpassata per la corsa a Tielemans: ecco l’alternativa

Vista la lotta agguerrita in chiave mercato tra Real e Barça per Tielemans, valutato dal Leicester circa 55-60 milioni di euro, la Juventus potrebbe essere costretta a farsi da parte, non essendo in grave di sostenere un’operazione così elevata. Ecco che allora la ‘Vecchia Signora’ potrebbe accelerare per un altro profilo molto giovane e talentuoso.

Si tratta del centrocampista francese del Monaco, Aurelien Tchouameni. Il classe 2000 sta già attirando l’attenzione delle grandi potenze europee, una su tutte il Chelsea campione d’Europa in carica. La Juventus, però, è sul pezzo e potrebbe decidere di puntare forte sul giovane francesino, provando ad inserire anche delle contropartite tecniche.